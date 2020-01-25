«Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» и уступил второй матч подряд в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аcтанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В этом сезоне команды ранее встречались дважды и оба раза сильнее были казахстанцы, болельщики ждали и третьей победы. Первый период остался полностью за хозяевами, в воротах Хенрика Карлссона побывали две шайбы от Дмитрия Кугрышева и Тему Хартикайнена. Во второй части игры шансы гостям вернул Атте Охтамаа. Все должно было решиться в заключительном периоде, а там Александр Кадейкин увеличил разрыв, но Роман Старченко вернул интригу, которая держалась до второй шайбы Хартикайнена, а итог подвел Никита Сошников. 5:2 — победа «Салавата Юлаева» и второе кряду поражение казахстанского клуба.

27 января «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 — 12:59 Кугрышев (Кадейкин). В равенстве

2:0 — 18:53 Хартикайнен (Умарк). В большинстве

2:1 — 32:23 Охтамаа (Диц, Виделль). В большинстве

3:1 — 41:56 Кадейкин (Лисовец, Кугрышев). В равенстве

3:2 — 43:22 Старченко (Виделль, Охтамаа). В большинстве

4:2 — 49:29 Хартикайнен (Умарк, Ларсен). В большинстве

5:2 — 56:44 Сошников (Умарк). В большинстве

Вратари: Метсола — Карлссон

Штраф: 12:18 (4:4, 2:4, 6:10).