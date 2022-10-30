«Барыс» проиграл пятый подряд матч КХЛ

УФА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Сергиенко-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Максимов-Сагадеев-Шестаков; Мищенко-Гайтамиров, Асетов-Гурков-Петухов; Шалапов, Кайыржан-Гусейнов-Муратов.

Первый период закончился с перевесом хозяев в две шайбы, на старте второго Егор Петухов одну отыграл, но затем казахстанский клуб получил еще пару в свои ворота. Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность, и россияне увеличили счет - 5:1. Казахстанский клуб потерпел пятое подряд поражение.

1 октября «Барыс» в Астане примет новосибирскую «Сибирь».

«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 08:16 Санников (Панин, Антипин). В равенстве

2:0 — 10:26 Алалыкин. В равенстве

2:1 — 21:14 Петухов (Сагадеев). В равенстве

3:1 — 23:40 Шмелёв (Бочаров, Коледов). В большинстве

4:1 — 31:38 Хмелевский (Кулёмин). В равенстве

5:1 — 49:01 Пустозёров (Алалыкин). В равенстве

Вратари: Кареев — Гудачек

Штраф: 4:6 (0:2, 2:2, 2:2).









Фото: пресс-службы ХК «Барыс»