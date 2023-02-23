«Барыс» проиграл последний гостевой матч сезона КХЛ
Перед стартом поединка казахстанский клуб уже гарантировал себе последнее место Восточной конференции, а российский занимал в ней четвертое место.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) - Грант-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Савицкий-Борисевич-Луис; Данияр-Гайтамиров, Шевченко-Шестаков-Петухов; Нургалиев-Шайхмедденов, Асетов-Гурков-Кайыржан.
Три безответные шайбы побывали в воротах гостей в первом периоде, а во втором они сумели две отыграть усилиями Никиты Михайлиса и Егора Петухова. Заключительная двадцатиминутка существенно ничего не изменила - 4:2.
24 февраля в заключительном матче сезона «Барыс» дома примет ярославский «Локомотив».
«Сибирь» (Новосибирск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 02:14 Голубев (Пастухов). В равенстве
2:0 — 16:02 Мёрфи (Пьянов, Аланов). В большинстве
3:0 — 16:37 Голубев (Овчинников). В равенстве
3:1 — 29:14 Михайлис (Бекетаев, Борисевич). В большинстве
3:2 — 39:45 Петухов. В равенстве
4:2 - 53:03 Бутузов (Шаров, Чайковски). В равенстве
Вратари: Красоткин — Бояркин
Штраф: 8:4 (4:2, 4:0, 0:2).
Фото: hcbarys.kz