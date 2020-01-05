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«Барыс» проиграл последней команде КХЛ в первом матче 2020 года

5 Января 2020 00:51
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«Барыс» проиграл последней команде КХЛ в первом матче 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем первом матче Континентальной хоккейной лиги 2020 года «Барыс» на выезде сыграл с рижским «Динамо», пишет Sports.kz.

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Абсолютными фаворитами противостояния были казахстанские хоккеисты, ведь у них в соперниках была последняя команда всей лиги. Тем не менее, все прошло далеко не так, как многие рассчитывали. Первый период остался за хозяевами, в их составе единственную шайбу провел Кирилл Слепец, который воспользовался грубой ошибкой Егора Шалапова. Во второй части игры ничего не изменилось, оставалась заключительная двадцатиминутка, а там заброшенных шайб не было. 1:0 — сильнее хозяева.
В понедельник «Барыс» на выезде сыграет с омским «Авангардом».

«Динамо» (Рига, Латвия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 — 12:34 Слепец. В равенстве
Вратари: Ворис — Паскуале
Штраф: 8:14 (2:14, 4:0, 2:0)


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Ключевые слова: Спорт,
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