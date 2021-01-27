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    22:03, 26 Январь 2021 | GMT +6

    «Барыс» проиграл после четырех подряд побед в КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл с челябинским «Трактором», пишет Sports.kz.

    Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Ортио (Карлссон); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль; Хетерингтон-Данияр См., Лилья-Волк-Михайлис; Орехов-Блэкер, Старченко-Сагадеев-Акользин; Шевченко-Гурков-Петухов, Мусоров.

    Первый период остался за гостями, в их составе отметился Алексей Бывальцев. Во второй части игры Егор Петухов шансы на успех уравнял, но почти сразу в составе челябинцев отметились Алексей Бывальцев и Виталий Кравцов. В заключительной двадцатиминутке Валерий Орехов вернул надежду хозяевам, но на большее их не хватило. 3:2 — сильнее россияне, которые выиграли важнейший матч у прямого конкурента и прервали его серию из четырех побед подряд в лиге.
    28 января «Барыс» дома примет нижнекамский «Нефтехимик».
    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Трактор» (Челябинск, Россия) 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Шайбы:
    0:1 — 11:01 Бывальцев (Калинин, Пилут). В равенстве
    1:1 — 32:33 Петухов (Орехов, Старченко). В равенстве
    1:2 — 33:04 Калинин (Пилут). В равенстве
    1:3 — 34:02 Кравцов (Гика, Бэйлен). В равенстве
    2:3 — 51:48 Орехов (Лилья, Петухов). равенстве
    Вратари: Ортио 00:00-20:00, Карлссон 20:00-60:00 — Федотов
    Штраф: 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)


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