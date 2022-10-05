«Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» после трех побед подряд в КХЛ
Казахстанский клуб в турнирной таблице занимал шестое место на Востоке, а российский был последним не только в данной конференции, но и всей лиге.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Михайлис-Шестаков-Савицкий; Сергиенко-Шалапов, Асетов-Сагадеев-Петухов; Кайыржан-Григорьев, Максимов-Шайхмедденов-Муратов.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, на взятие гостей ответил Джереми Бракко. Во второй части игры российский клуб снова вышел вперед, все решалось в третьей, где ничего не изменилось. 1:2 — столичный клуб проигрывает после трех подряд побед.
Ранее подопечные Андрея Скабелки добились выездной победы, обыграв в гостях ярославский «Локомотив» (1:0 по буллитам), после чего «Барыс» в гостях обыграл московский «Спартак» (3:1) и вырвал победу в овертайме у «Сочи» в домашнем матче (5:4).
6 октября «Барыс» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».
«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 10:38 Белозёров (Назаров). В равенстве
1:1 — 17:44 Бракко (Луис, Грэм). В большинстве
1:2 — 36:37 Чивилёв (Назаров). В равенстве
Вратари: Бояркин — Гарипов
Штраф: 8:12 (0:6, 4:4, 4:2).
Фото: пресс-службы ХК «Барыс»