«Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» после трех побед подряд в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл дома с нижнекамским «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб в турнирной таблице занимал шестое место на Востоке, а российский был последним не только в данной конференции, но и всей лиге.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Михайлис-Шестаков-Савицкий; Сергиенко-Шалапов, Асетов-Сагадеев-Петухов; Кайыржан-Григорьев, Максимов-Шайхмедденов-Муратов.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, на взятие гостей ответил Джереми Бракко. Во второй части игры российский клуб снова вышел вперед, все решалось в третьей, где ничего не изменилось. 1:2 — столичный клуб проигрывает после трех подряд побед.

Ранее подопечные Андрея Скабелки добились выездной победы, обыграв в гостях ярославский «Локомотив» (1:0 по буллитам), после чего «Барыс» в гостях обыграл московский «Спартак» (3:1) и вырвал победу в овертайме у «Сочи» в домашнем матче (5:4).

6 октября «Барыс» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 10:38 Белозёров (Назаров). В равенстве

1:1 — 17:44 Бракко (Луис, Грэм). В большинстве

1:2 — 36:37 Чивилёв (Назаров). В равенстве

Вратари: Бояркин — Гарипов

Штраф: 8:12 (0:6, 4:4, 4:2).





Фото: пресс-службы ХК «Барыс»