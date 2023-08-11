«Барыс» проиграл на старте турнира в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» провел первый матч на предсезонном турнире «Кубок ТАНЕКО-2023», который сегодня стартовал в Казани, с ярославским «Локомотивом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав на игру: Шутов (Бояркин) — Гайтамиров — Грант, Бракко — ЛаБейт — Оберг; Скленичка — Данияр, Савицкий (А) — Шестаков — Барбер; Нургалиев — Ножье, Муратов — Шайхмедденов — Омирбеков; Полохов — Шалапов, Рахманов — Гурков — Асетов (А); Кайыржан.

На шестой минуте первого периода большинство казахстанской команды реализовал новичок «Барыса» Райли Барбер. Подопечным Игоря Никитина удалось сравнять счет на 13-й минуте второго периода, когда шайбу забросил Ярослав Лихачев. В самом начале последней 20-минутки Алексей Кожевников вывел ярославский клуб вперед. Итог — 2:1 в пользу «Локомотива».

Следующий матч «Барыс» проведет 11 августа против челябинского «Трактора» в 16:00 по времени Астаны. А 13 августа сыграет последнюю игру на турнире с казанским «Ак Барсом» в 20:00 по астанинскому времени.

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 05:57 Барбер (Грант, Бракко). В большинстве

1:1 — 32:56 Лихачев (Гернат, Перевалов). В большинстве

1:2 — 41:43 Кожевников (Никулин, Алексеев). В равенстве

Вратари: Шутов — Бочаров.