«Барыс» проиграл «Металлургу» в плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги Барыс» на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Ортио); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Хетерингтон-Данияр См., Сагадеев-Асетов-Старченко; Орехов-Линтуниеми, Лилья-Виделль-Михайлис; Акользин-Мусоров-Шевченко, Петухов.



Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 4 марта.

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 7:4 (1:3, 4:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 00:37 Коробкин (Кошелев, Голдобин). В равенстве

1:1 — 05:26 Панюков (Орехов). В равенстве

1:2 — 13:33 Старченко (Панюков). В большинстве

1:3 — 15:17 Диц (Панюков). В большинстве

2:3 — 21:33 Яковлев Егор К. (Прохоркин). В большинстве

3:3 — 26:44 Мозякин (Нестрашил, Минулин). В равенстве

4:3 — 28:03 Голдобин (Кошелев). В равенстве

5:3 — 33:24 Голдобин (Плотников, Яковлев Егор К.). В большинстве

5:4 — 36:22 Вароне (Карлссон, Диц). В большинстве

6:4 — 52:54 Яковлев Егор К. В равенстве

7:4 — 53:09 Прохоркин (Плотников, Пашнин). В равенстве

Вратари: Кошечкин 00:00-15:17, Олкинуора 15:17-60:00 — Карлссон 00:00-52:54, Ортио 52:54-60:00

Штраф: 24:14 (6:6, 18:8, 0:0). Во второй части игры хозяева вышли вперед благодаря взятиям Егора Яковлева, Сергея Мозякина и оформившего дубль Николая Голдобина, Филип Вароне вернул казахстанцам надежду. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где действовали оба коллектива крайне вяло, итог подвели Яковлев и Николай Прохоркин. 7:4 — сильнее «Металлург».Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 4 марта.Шайбы:1:0 — 00:37 Коробкин (Кошелев, Голдобин). В равенстве1:1 — 05:26 Панюков (Орехов). В равенстве1:2 — 13:33 Старченко (Панюков). В большинстве1:3 — 15:17 Диц (Панюков). В большинстве2:3 — 21:33 Яковлев Егор К. (Прохоркин). В большинстве3:3 — 26:44 Мозякин (Нестрашил, Минулин). В равенстве4:3 — 28:03 Голдобин (Кошелев). В равенстве5:3 — 33:24 Голдобин (Плотников, Яковлев Егор К.). В большинстве5:4 — 36:22 Вароне (Карлссон, Диц). В большинстве6:4 — 52:54 Яковлев Егор К. В равенстве7:4 — 53:09 Прохоркин (Плотников, Пашнин). В равенствеВратари: Кошечкин 00:00-15:17, Олкинуора 15:17-60:00 — Карлссон 00:00-52:54, Ортио 52:54-60:00Штраф: 24:14 (6:6, 18:8, 0:0).



Несмотря на быструю шайбу Егора Коробкина, гости завершили первый период уверенно, отличившись трижды, сделали это Кирилл Панюков, Роман Старченко и Даррен Диц.