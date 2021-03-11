«Барыс» проиграл «Металлургу» в матче плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Магнитогорске в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» проиграл «Металлургу». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Ортио (Карлссон); Маклюков-Диц, Панюков-Виделль-Фрэттин Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Гурков-Петухов; Линтуниеми-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Акользин-Шестаков-Шевченко, Мусоров.



«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Счет в серии: 3:2

Шайбы:

1:0 — 01:27 Мозякин (Хольм, Карпов Максим А.). В равенстве

2:0 — 15:32 Прохоркин (Дронов, Голдобин). В большинстве

3:0 — 27:30 Голдобин (Плотников, Прохоркин). В большинстве

3:1 — 30:04 Волк. В большинстве

4:1 — 35:55 Бек (Нестрашил, Пашнин). В равенстве

5:1 — 36:39 Расмуссен (Хольм). В равенстве

Вратари: Кошечкин — Ортио

Штраф: 10:10 (4:4, 2:2, 4:4). Шайбы:1:0 — 01:27 Мозякин (Хольм, Карпов Максим А.). В равенстве2:0 — 15:32 Прохоркин (Дронов, Голдобин). В большинстве3:0 — 27:30 Голдобин (Плотников, Прохоркин). В большинстве3:1 — 30:04 Волк. В большинстве4:1 — 35:55 Бек (Нестрашил, Пашнин). В равенстве5:1 — 36:39 Расмуссен (Хольм). В равенствеВратари: Кошечкин — ОртиоШтраф: 10:10 (4:4, 2:2, 4:4).





Первый период остался полностью за хозяевами, уже на второй минуте забросил Сергей Мозякин, а затем отметился Николай Прохоркин. Во второй части игры Николай Голдобин, казалось, не оставил шансов казахстанцам, однако Кертис Волк вернул их в игру, но радость длилась не особо долго, отличились Тэйлор Бек и Деннис Расмуссен, тут Юрий Михайлис вместо Йони Ортио выпустил Хенрика Карлссона. В заключительной двадцатиминутке ничего не изменилось. 5:1 — намного сильнее российский клуб.Следующий матч серии пройдет 12 марта в Нур-Султане.