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    22:18, 10 Март 2021 | GMT +6

    «Барыс» проиграл «Металлургу» в матче плей-офф КХЛ

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    МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Магнитогорске в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» проиграл «Металлургу». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Ортио (Карлссон); Маклюков-Диц, Панюков-Виделль-Фрэттин Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Гурков-Петухов; Линтуниеми-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Акользин-Шестаков-Шевченко, Мусоров.


    Первый период остался полностью за хозяевами, уже на второй минуте забросил Сергей Мозякин, а затем отметился Николай Прохоркин. Во второй части игры Николай Голдобин, казалось, не оставил шансов казахстанцам, однако Кертис Волк вернул их в игру, но радость длилась не особо долго, отличились Тэйлор Бек и Деннис Расмуссен, тут Юрий Михайлис вместо Йони Ортио выпустил Хенрика Карлссона. В заключительной двадцатиминутке ничего не изменилось. 5:1 — намного сильнее российский клуб.
    Следующий матч серии пройдет 12 марта в Нур-Султане.

    «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
    Счет в серии: 3:2
    Шайбы:
    1:0 — 01:27 Мозякин (Хольм, Карпов Максим А.). В равенстве
    2:0 — 15:32 Прохоркин (Дронов, Голдобин). В большинстве
    3:0 — 27:30 Голдобин (Плотников, Прохоркин). В большинстве
    3:1 — 30:04 Волк. В большинстве
    4:1 — 35:55 Бек (Нестрашил, Пашнин). В равенстве
    5:1 — 36:39 Расмуссен (Хольм). В равенстве
    Вратари: Кошечкин — Ортио
    Штраф: 10:10 (4:4, 2:2, 4:4).




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