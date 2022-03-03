«Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» по втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин); Морроу-Мартинссон, Савицкий-Вей-Асетов; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Берглунд — Куник-Юрчо; Петухов-Сагадеев-Шестаков, Шайхмедденов-Кайыржан.

После поражения в первом матче россиянам оставалось только побеждать во втором, но они пропустили от Якоба Лилья уже на 76-й секунде, сумели собраться и к перерыву вели со счетом 2:1. Вторая часть игры стала бенефисом магнитогорцев, не помогла даже смена вратаря, вместо Йони Ортио вышел Никита Бояркин, казахстанский клуб пропустил трижды и безответно. В перерыве Никита Михайлис отвечал на вопросы и задел тему судейства, особенно отметив удаления (видео можно посмотреть ниже). В заключительной двадцатиминутке соперники забросили по разу — 6:2.

5 марта команды проведут третий матч серии в Нур-Султане.

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Счет в серии: 1:1

Шайбы:

0:1 — 01:16 Лилья (Михайлис, Волк). В большинстве

1:1 — 05:27 Чибисов. В равенстве

2:1 — 15:27 Дронов (Неколенко, Никонцев). В равенстве

3:1 — 21:56 Чибисов (Яковлев, Лайпсик). В большинстве

4:1 — 30:06 Майе (Хультстрём). В большинстве

5:1 — 32:56 Лайпсик (Майе, Коробкин). В равенстве

6:1 — 45:41 Карри (Кошелев, Лайпсик). В большинстве

6:2 — 57:04 Берглунд (Морроу, Вей). В большинстве



Вратари: Кошечкин — Ортио 00:00-25:54, 30:57-41:45, Бояркин 25:54-30:57, 41:45-60:00

Штраф: 16:14 (4:8, 2:2, 10:4).





