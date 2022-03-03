«Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» по втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин); Морроу-Мартинссон, Савицкий-Вей-Асетов; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Берглунд — Куник-Юрчо; Петухов-Сагадеев-Шестаков, Шайхмедденов-Кайыржан.
После поражения в первом матче россиянам оставалось только побеждать во втором, но они пропустили от Якоба Лилья уже на 76-й секунде, сумели собраться и к перерыву вели со счетом 2:1. Вторая часть игры стала бенефисом магнитогорцев, не помогла даже смена вратаря, вместо Йони Ортио вышел Никита Бояркин, казахстанский клуб пропустил трижды и безответно. В перерыве Никита Михайлис отвечал на вопросы и задел тему судейства, особенно отметив удаления (видео можно посмотреть ниже). В заключительной двадцатиминутке соперники забросили по разу — 6:2.
5 марта команды проведут третий матч серии в Нур-Султане.
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Счет в серии: 1:1
Шайбы:
0:1 — 01:16 Лилья (Михайлис, Волк). В большинстве
1:1 — 05:27 Чибисов. В равенстве
2:1 — 15:27 Дронов (Неколенко, Никонцев). В равенстве
3:1 — 21:56 Чибисов (Яковлев, Лайпсик). В большинстве
4:1 — 30:06 Майе (Хультстрём). В большинстве
5:1 — 32:56 Лайпсик (Майе, Коробкин). В равенстве
6:1 — 45:41 Карри (Кошелев, Лайпсик). В большинстве
6:2 — 57:04 Берглунд (Морроу, Вей). В большинстве
Вратари: Кошечкин — Ортио 00:00-25:54, 30:57-41:45, Бояркин 25:54-30:57, 41:45-60:00
Штраф: 16:14 (4:8, 2:2, 10:4).
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