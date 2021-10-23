«Барыс» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» проиграл «Локомотиву». В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграл дома против ярославского «Локомотива», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Ортио), Шалапов-Диц, Михайлис-Волк-Старченко; Альсинг-Мартинссон, Лилья-Зубов-Савицкий; Данияр Саамат-Орехов, Асетов-Гурков-Шестаков; Шайхмедденов, Петухов-Берглунд-Фрэттин.

Первый период остался за гостями, в их составе отметился Артем Анисимов. Во второй части игры Максим Шалунов увеличил разрыв в счете. Оставалась заключительная двадцатиминутка, где Якоб Лилья вернул интригу, но на большее хозяев не хватило, а вот гости свой шанс использовали дважды. 4:1 – сильнее.

24 октября «Барыс» примет череповецкую «Северсталь».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) 1:4 (0:1, 0:1, 2:0).

Шайбы:

0:1 — 15:28 Анисимов (Исаев, Паскуале). В равенстве

0:2 — 27:28 Шалунов. В большинстве

1:2 — 43:28 Лилья (Михайлис, Волк). В равенстве

1:3 — 54:23 Марченко (Алексеев, Шалунов). В большинстве

1:4 — 57:35 Кудрявцев (Красковский). В большинстве

Вратари: Бояркин — Паскуале

Штраф: 8:6 (0:0, 2:6, 6:0).