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    22:11, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» проиграл «Локомотиву». В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграл дома против ярославского «Локомотива», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Ортио), Шалапов-Диц, Михайлис-Волк-Старченко; Альсинг-Мартинссон, Лилья-Зубов-Савицкий; Данияр Саамат-Орехов, Асетов-Гурков-Шестаков; Шайхмедденов, Петухов-Берглунд-Фрэттин.

    Первый период остался за гостями, в их составе отметился Артем Анисимов. Во второй части игры Максим Шалунов увеличил разрыв в счете. Оставалась заключительная двадцатиминутка, где Якоб Лилья вернул интригу, но на большее хозяев не хватило, а вот гости свой шанс использовали дважды. 4:1 – сильнее.

    24 октября «Барыс» примет череповецкую «Северсталь».

    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) 1:4 (0:1, 0:1, 2:0).

    Шайбы:

    0:1 — 15:28 Анисимов (Исаев, Паскуале). В равенстве

    0:2 — 27:28 Шалунов. В большинстве

    1:2 — 43:28 Лилья (Михайлис, Волк). В равенстве

    1:3 — 54:23 Марченко (Алексеев, Шалунов). В большинстве

    1:4 — 57:35 Кудрявцев (Красковский). В большинстве

    Вратари: Бояркин — Паскуале

    Штраф: 8:6 (0:0, 2:6, 6:0).


    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Астана КХЛ
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