«Барыс» проиграл домашний матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл против московского «Динамо». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выпустил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Фрэттин-Вей-Юрчо; Альсинг-Данияр См., Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Шалапов, Асетов-Гурков-Петухов.

В состав после перерыва вернулся Даррен Диц и за семь с половиной минут казахстанский клуб пропустил три шайбы. Во второй части игры усилиями Коди Куника хозяева сократили разрыв. Что-то существенно могло измениться в заключительной двадцатиминутке, где на самом старте Вадим Шипачёв снял все вопросы, хозяева сумели отыграть только одну шайбу. 4:2 — сильнее гости.

Следующий матч «Барыс» проведет 4 декабря на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Динамо» (Москва, Россия) 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Шайбы:

0:1 — 00:19 Ведин (Сергеев, Шипачёв). В равенстве

0:2 — 03:47 Войнов (Шипачёв). В равенстве

0:3 — 07:27 Линдберг (Рашевский, О’Делл). В равенстве

1:3 — 37:25 Куник (Юрчо, Диц). В большинстве

1:4 — 40:38 Шипачёв (Белов). В равенстве

2:4 — 48:13 Волк (Михайлис). В равенстве

Вратари: Ортио 00:00-07:27, Бояркин 07:27-60:00 — Бочаров

Штраф: 6:14 (2:4, 2:2, 2:8).





