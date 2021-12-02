«Барыс» проиграл домашний матч КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл против московского «Динамо». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Юрий Михайлис выпустил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Фрэттин-Вей-Юрчо; Альсинг-Данияр См., Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Шалапов, Асетов-Гурков-Петухов.
В состав после перерыва вернулся Даррен Диц и за семь с половиной минут казахстанский клуб пропустил три шайбы. Во второй части игры усилиями Коди Куника хозяева сократили разрыв. Что-то существенно могло измениться в заключительной двадцатиминутке, где на самом старте Вадим Шипачёв снял все вопросы, хозяева сумели отыграть только одну шайбу. 4:2 — сильнее гости.
Следующий матч «Барыс» проведет 4 декабря на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Динамо» (Москва, Россия) 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 — 00:19 Ведин (Сергеев, Шипачёв). В равенстве
0:2 — 03:47 Войнов (Шипачёв). В равенстве
0:3 — 07:27 Линдберг (Рашевский, О’Делл). В равенстве
1:3 — 37:25 Куник (Юрчо, Диц). В большинстве
1:4 — 40:38 Шипачёв (Белов). В равенстве
2:4 — 48:13 Волк (Михайлис). В равенстве
Вратари: Ортио 00:00-07:27, Бояркин 07:27-60:00 — Бочаров
Штраф: 6:14 (2:4, 2:2, 2:8).
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