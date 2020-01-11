«Барыс» проиграл домашний матч «Авангарду» за лидерство в дивизионе КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» принимал омский «Авангард», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние было за вторую строчку Восточной конференции лидерство в дивизионе Чернышева, до него казахстанский клуб дважды за сезон победил российский на выезде. Тем не менее, начался поединок для астанчан неудачно, уже на 70-й секунде Павел Дедунов счет открыл, команды демонстрировали открытый хоккей без грубости, и минимальный перевес гостей держался до заключительной двадцатиминутки, где Вячеслав Войнов снял все вопросы, а итог подвел Роб Клинкхаммер. 3:0 — победа россиян в матче без удалений.





Завтра в 17:00 по времени Нур-Султана «Барыс» дома примет ярославский «Локомотив».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Авангард» (Омск, Россия) 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 — 01:10 Дедунов (Потапов). В равенстве

0:2 — 53:02 Войнов (Дедунов, Потапов). В равенстве

0:3 — 59:44 Клинкхаммер. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Паскуале — Бобков

Штраф: 0:0 (0:0, 0:0, 0:0).