«Барыс» проиграл дома «Йокериту» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» принимал финский «Йокерит». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитами противостояния были хозяева льда, которые показывают в последнее время крайне нестабильный хоккей и только в прошлой игре в день своего 20-летнего юбилея на родном льду прервали серию из 16 поединков подряд без побед в основное время.

Финские хоккеисты же приехали явно не проигрывать и сумели взять свое, в первой части игры счет открыт не был, а во второй в воротах Эдди Паскуале побывали две шайбы от Джона Нормана и Брайна О’Нилла. Заключительная двадцатиминутка стартовала с шайбы Романа Старченко, который вернул хозяевам надежду, однако Марко Антилла в меньшинстве ее снова забрал, тем не менее Кертис Волк сократил разрыв, но на большее хозяев не хватило, итог подвел Антилла. 4:2 — победа гостей. 7 декабря «Барыс» на выезде сыграет с «Сочи».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 — 25:23 Норман (Хаапала, Мозес). В равенстве 0:2 — 37:38 О’Нилл (Йоэнсуу). В равенстве 1:2 — 44:07 Старченко. В равенстве 1:3 — 52:53 Анттила. В меньшинстве 2:3 — 56:46 Волк (Виделль, Охтамаа). В большинстве 2:4 — 59:22 Анттила. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Паскуале — Калниньш

Штраф: 4:8 (2:0, 2:4, 0:4).