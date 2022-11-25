«Барыс» проиграл дома в канун своего дня рождения

25 Ноября 2022, 22:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл дома с московским «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Савицкий-Вей-Михайлис; Грант-Ножье, Бракко-Шайхмедденов-Петухов; Мищенко-Данияр, Кайыржан-Гурков-Шестаков; Гайтамиров-Григорьев, Асетов-Сагадеев-Рахманов.

Хозяевам удалось забить первыми усилиями Никиты Михайлиса, но затем соперник отличился четырежды, особо преуспел оформивший хет-трик Шэйн Принс. После этого Юлиуса Гудачека сменил Никита Бояркин, однако это помогло только не пропустить больше — 1:4. Казахстанский клуб проигрывает дома за день до своего дня рождения.

28 ноября «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Спартак» (Москва, Россия) 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 07:24 Михайлис (Рахманов). В равенстве.

1:1 — 18:05 Принс (Хохлачёв, Кин). В большинстве.

1:2 — 20:49 Принс (Хохлачёв, Квартальнов). В равенстве.

1:3 — 38:58 Принс (Локтионов). В равенстве.

1:4 — 40:39 Хохлачёв (Локтионов, Рибар). В равенстве.

Вратари: Гудачек 00:00-40:39, Бояркин 40:39-60:00 — Рибар

Штраф: 14:4 (8:0, 0:2, 6:2).

Фото: sports.kz