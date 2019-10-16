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«Барыс» проиграл «Динамо» в матче КХЛ

16 Октября 2019 22:21
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«Барыс» проиграл «Динамо» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома принимал рижское «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Латвийские хоккеисты приехали в столицу Казахстана в ранге абсолютного аутсайдера лиги, и победа над ними казалась для «Барыса» легкой, но этого не произошло. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыли гости усилиями Рихардса Марениса, затем Алихан Асетов уравнял шансы на успех, однако Лаурис Дарзиньш снова помог рижанам выйти вперед. У хозяев оставалась третья часть игры, чтобы вырвать победу и на его старте Роман Старченко приблизил их к этой цели, только снова гости вышли вперед усилиями Картона Эштона, тут уже снова подсуетился Асетов, переведя игру в овертайм. А там гости вырвали победу. 4:3 — сильнее «Динамо».

20 октября «Барыс» примет в Нур-Султане подольский «Витязь».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Динамо» (Рига, Латвия) 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 25:01 Маренис (Батня, Гиллис). В равенстве

1:1 — 31:35 Асетов (Шевченко). В равенстве

1:2 — 34:44 Дарзиньш (Макмиллан). В равенстве

2:2 — 41:20 Старченко (Пакаринен, Диц). В большинстве

2:3 — 48:35 Эштон (Макмиллан, Дарзиньш). В большинстве

3:3 — 54:56 Асетов (Шалапов, Метальников). В равенстве

3:4 — 63:32 Сотниекс (Макмиллан). В равенстве

Вратари: 10:10 (2:4, 4:2, 4:4, 0:0)

Штраф: Карлссон — Макаров.

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Ключевые слова: Спорт,
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