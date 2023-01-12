«Барыс» проиграл ЦСКА в матче КХЛ

12 Января 2023, 21:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с московским ЦСКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб перед стартом находился на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский на второй Западной, при этом «армейцы» - действующие обладатели Кубка Гагарина.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Бекетаев-Грант, Асетов-Вей-Бракко; Мищенко-Григорьев, Луис-Шестаков-Петухов; Нургалиев-Грэм, Шевченко-Сагадеев-Михайлис; Данияр-Гайтамиров, Максимов-Шайхмедденов-Кайыржан.

Первый период остался за фаворитами с минимальным счетом, во втором они увеличили разрыв, но Антон Сагадеев и Дмитрий Шевченко выровняли положение, тем не менее московский клуб перед заключительным отрезком вел в одну шайбу, а там закрепил успех — 5:2.

14 января «Барыс» примет нижнекамский «Нефтехимик».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — ЦСКА (Москва, Россия) 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 — 11:37 Гуськов (Мингачёв, Ярош). В меньшинстве

0:2 — 20:29 Окулов (Каменев, Плотников). В большинстве

1:2 — 21:50 Сагадеев (Михайлис). В равенстве

2:2 — 29:44 Шевченко (Вей). В меньшинстве

2:3 — 36:45 Плотников (Мамин, Провольнев). В равенстве

2:4 — 48:15 Слепышев (Нестеров, Соркин). В большинстве

2:5 — 53:25 Мамин (Светлаков, Провольнев). В равенстве



Вратари: Бояркин — Рейдеборн

Штраф: 8:12 (2:10, 4:2, 2:0).

Фото: sports.kz