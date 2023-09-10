«Барыс» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ

ОМСК. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с омским «Авангардом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий стартовый состав: Паскуале (Шутов) — Гайтамиров-Ножье, Барбер-Шестаков-Оберг; Шалапов-Полохов, Бракко-ЛаБейт-Шайхмедденов; Нургалиев-Данияр, Старченко-Омирбеков-Муратов; Никитин, Асетов-Гурков-Кайыржан.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Нельсон Ножье счет открыл, но еще до перерыва соперник его сравнял, все решалось в заключительной двадцатиминутке, где омские хоккеисты вырвали победу. Казахстанский клуб уступил в четвертом подряд матче на старте нового сезона.

11 сентября «Барыс» на выезде сыграет с московским «Динамо».

«Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы:

0:1 — 21:05 Ножье (Барбер). В большинстве

1:1 — 35:54 Гераськин (Панюков, Николишин). В равенстве

2:1 — 50:09 Шулак. В равенстве

3:1 — 54:00 Ткачёв (Николишин, Буше). В большинстве

4:1 — 59:24 Спунер. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Демченко — Паскуале

Штраф: 6:6 (4:2, 0:2, 2:2).