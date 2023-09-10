«Барыс» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ
Андрей Скабелка выставил следующий стартовый состав: Паскуале (Шутов) — Гайтамиров-Ножье, Барбер-Шестаков-Оберг; Шалапов-Полохов, Бракко-ЛаБейт-Шайхмедденов; Нургалиев-Данияр, Старченко-Омирбеков-Муратов; Никитин, Асетов-Гурков-Кайыржан.
Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Нельсон Ножье счет открыл, но еще до перерыва соперник его сравнял, все решалось в заключительной двадцатиминутке, где омские хоккеисты вырвали победу. Казахстанский клуб уступил в четвертом подряд матче на старте нового сезона.
11 сентября «Барыс» на выезде сыграет с московским «Динамо».
«Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Шайбы:
0:1 — 21:05 Ножье (Барбер). В большинстве
1:1 — 35:54 Гераськин (Панюков, Николишин). В равенстве
2:1 — 50:09 Шулак. В равенстве
3:1 — 54:00 Ткачёв (Николишин, Буше). В большинстве
4:1 — 59:24 Спунер. В равенстве, в пустые ворота
Вратари: Демченко — Паскуале
Штраф: 6:6 (4:2, 0:2, 2:2).