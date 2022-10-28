«Барыс» проиграл четвертый подряд матч КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка российский клуб занимал четвертое место Восточной конференции, а казахстанский находился на одну ниже.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Сергиенко-Грэм, Савицкий-Вей-Луис; Биграс-Ножье, Бракко-Сагадеев-Петухов; Мищенко-Данияр, Асетов-Шестаков-Максимов; Гайтамиров, Кайыржан-Гурков-Рахманов.

Гости сразу бросились вперед и забросили дважды усилиями Линдена Вея и Михаила Мищенко, на что соперник до конца первого периода сумел только сократить разрыв. Вторая часть игры осталась за хозяевами, они сумели выровнять положение. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где россияне вырвали победу — 4:3. Казахстанский клуб проиграл четвертый подряд матч КХЛ.

29 октября «Барыс» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Сибирь» (Новосибирск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Ранее Астанинский «Барыс» на своей площадке потерпел разгромное поражение в Континентальной хоккейной лиге от магнитогорского «Металлурга» со счетом 0:5, следом на выезде проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:4 и омскому «Авангарду» - 0:6.