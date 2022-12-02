НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

«Барыс» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

2 Декабря 2022, 22:24
«Барыс» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятом место Восточной конференции, а российский лидировал.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Бекетаев, Луис-Вей-Шайхмедденов; Ножье-Гайтамиров, Савицкий-Сагадеев-Михайлис; Шалапов-Грэм, Асетов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Гурков-Рахманов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором гостям удалось открыть счет, все могла изменить заключительная двадцатиминутка, но там ничего существенного не произошло - 0:2.

4 ноября «Барыс» дома примет уфимский «Салават Юлаев».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 34:53 Куликов (Зборовский, Неучев). В равенстве

0:2 — 56:18 Мэйсек (Волк). В равенстве

Вратари: Гудачек — Маттссон

Штраф: 2:10 (2:4, 0:2, 0:4).


Фото: hcbarys.kz

Теги:
Новости по теме
Спасатели посвятили победу на турнире по хоккею памяти Аскара Забикулина
«Барыс» подвел итоги выступления в КХЛ в ноябре
«Барыс» проведет в Астане матч с «Автомобилистом»
Читайте также
Спасатели посвятили победу на турнире по хоккею памяти Аскара Забикулина
«Барыс» подвел итоги выступления в КХЛ в ноябре
«Барыс» проведет в Астане матч с «Автомобилистом»
ХК «Барыс» на выезде обыграл прямого конкурента в борьбе за плей-офф КХЛ
«Барыс» сыграет на выезде с «Трактором»
«Барыс» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
Молодежная сборная Казахстана узнала соперников на чемпионате мира
Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Новости партнеров
Популярное
1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю

Лента новостей