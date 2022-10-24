«Барыс» проиграл аутсайдеру Восточной конференции КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка российский клуб находился на десятом месте Восточной конференции, а казахстанский соответственно пятом.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Савицкий-Шестаков-Максимов; Мищенко-Григорьев, Асетов-Гурков-Петухов; Кайыржан, Сагадеев — Гусейнов-Рахманов.

Первый период с минимальным счетом выиграли хозяева, во втором они забросили еще дважды, а затем разрыв сократил Егор Петухов. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила. 4:2 — нижнекамцы сильнее, а астанчане уступают после домашнего разгрома от магнитогорского «Металлурга» со счетом 0:5.

25 октября «Барыс» на выезде сыграет с омским «Авангардом».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 — 01:39 Галимов (Купцов). В равенстве.

2:0 — 23:00 Гончаров. В равенстве.

3:0 — 23:41 Хохлов (Белозеров). В равенстве.

3:1 — 34:39 Петухов (Бекетаев, Гудачек). В равенстве.

3:2 — 50:08 Луис (Вей). В равенстве.

4:2 — 59:56 Порядин (Хохлов, Воробьев). В равенстве, в пустые ворота.

Вратари: Судницин — Гудачек.

Штраф: 6:6 (0:0, 4:4, 2:2).

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»