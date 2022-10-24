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    23:02, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» проиграл аутсайдеру Восточной конференции КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка российский клуб находился на десятом месте Восточной конференции, а казахстанский соответственно пятом.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Савицкий-Шестаков-Максимов; Мищенко-Григорьев, Асетов-Гурков-Петухов; Кайыржан, Сагадеев — Гусейнов-Рахманов.

    Первый период с минимальным счетом выиграли хозяева, во втором они забросили еще дважды, а затем разрыв сократил Егор Петухов. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила. 4:2 — нижнекамцы сильнее, а астанчане уступают после домашнего разгрома от магнитогорского «Металлурга» со счетом 0:5.

    25 октября «Барыс» на выезде сыграет с омским «Авангардом».

    «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

    Шайбы:

    1:0 — 01:39 Галимов (Купцов). В равенстве.

    2:0 — 23:00 Гончаров. В равенстве.

    3:0 — 23:41 Хохлов (Белозеров). В равенстве.

    3:1 — 34:39 Петухов (Бекетаев, Гудачек). В равенстве.

    3:2 — 50:08 Луис (Вей). В равенстве.

    4:2 — 59:56 Порядин (Хохлов, Воробьев). В равенстве, в пустые ворота.

    Вратари: Судницин — Гудачек.

    Штраф: 6:6 (0:0, 4:4, 2:2).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»

    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
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