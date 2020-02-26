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«Барыс» проиграл аутсайдеру в последнем матче «регулярки» КХЛ

26 Февраля 2020 17:27
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«Барыс» проиграл аутсайдеру в последнем матче «регулярки» КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с хабаровским «Амуром». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанский клуб в отличие от поединка с владивостокским «Адмиралом» был не только без легионеров, но и мотивации, в итоге уже в первом периоде пропустил от соперника две шайбы за две минуты, их провел Вячеслав Ушенин. Во второй части игры ничего не изменилось, а в третьей ворота Сергея Кудрявцева поразили еще Томаш Зогорна и Михал Йордан. 5:0 — победа «Амура».

1 марта «Барыс» домашним матчем с магнитогорским «Металлургом» в Нур-Султане откроет для себя первый раунд плей-офф турнира.

«Амур» (Хабаровск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 — 14:48 Ушенин Вяч. (Кузнецов). В равенстве

2:0 — 16:30 Ушенин Вяч. (Язьков, Витасек). В равенстве

3:0 — 45:23 Зогорна (Витасек, Корягин). В равенстве

4:0 — 48:27 Йордан (Язьков). В равенстве

5:0 — 59:47 Ушенин Вяч. (Ушенин Влад., Кузнецов). В равенстве

Вратари: Аликин — Кудрявцев

Штраф: 6:6 (0:0, 2:6, 4:0).


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Ключевые слова: Спорт,
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