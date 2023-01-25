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«Барыс» проиграл аутсайдеру в домашнем матче КХЛ

25 Января 2023, 21:56
«Барыс» проиграл аутсайдеру в домашнем матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с череповецкой «Северсталью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на десятой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал девятую в Западной.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Данияр-Гайтамиров, Кайыржан-Шайхмедденов-Асетов.

За три периода и овертайм команды не смогли забить и одной шайбы, все решилось в серии буллитов, где сильнее оказались россияне — 1:0.

27 января «Барыс» в Астане встретится с челябинским «Трактором».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Северсталь» (Череповец, Россия) 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)


Фото: sports.kz

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