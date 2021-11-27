«Барыс» проиграл аутсайдеру после серии из трех побед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома сыграл против подольского «Витязя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Морроу-Мартинссон, Фрэттин-Вей-Юрчо; Савченко-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Данияр См.-Шалапов, Старченко-Куник-Гурков; Шестаков-Берглунд-Петухов, Шайхмедденов.

Гости идут в конце турнирной таблицы всей лиги и идущие на серии из трех побед хозяева были явными фаворитами. Тем не менее, первый период остался за россиянами благодаря шайбе Нико Оямяки. Во второй части игры «Витязь» увеличил разрыв, но Томаш Юрчо довольно быстро вернул интригу. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где ничего существенно не изменилось. 3:1 — сильнее российские хоккеисты.

Следующий матч «Барыс» проведет 2 декабря в Нур-Султане с московским «Динамо».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Витязь» (Подольск, Россия) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 05:13 Оямяки (Кемиляйнен). В равенстве

0:2 — 27:17 Володин (Старков). В равенстве

1:2 — 30:42 Юрчо (Волк, Вей). В большинстве

1:3 — 57:21 Малыхин (Лямин). В равенстве, в пустые ворота.

Вратари: Бояркин — Ежов

Штраф: 2:12 (0:4, 2:8, 0:0)