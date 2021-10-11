«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл против казанского «Ак Барса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Берглунд-Куник-Фрэттин; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Данияр-Орехов, Старченко-Зубов-Савицкий; Асетов-Шестаков-Петухов, Мусоров-Кайыржан.

Ударной трехминуткой отметился первый период, за это время дважды забросили гости, и тут же отыграл одну шайбу Якоб Берглунд. Во второй части игры россияне сумели отличиться еще четырежды, причем тут постарался и Кирилл Панюков, на это хозяева ответили точным броском Валерия Орехова. На заключительную двадцатиминутку вместо Йони Ортио вышел Никита Бояркин, Егор Шалапов на самом старте сократил разрыв, только на большее казахстанцев не хватило. 6:3 — сильнее россияне.13 октября «Барыс» на выезде сыграет против омского «Авангарда».0:1 — 04:09 Хенкель (Зарипов, Бурмистров). В большинстве0:2 — 05:35 Кагарлицкий (Галимов). В равенстве1:2 — 06:44 Берглунд (Мартинссон, Куник). В большинстве1:3 — 23:41 Коваленко (Уил). В равенстве1:4 — 27:30 Панюков (Галимов, Коваленко). В большинстве2:4 — 30:57 Орехов (Шестаков). В равенстве2:5 — 31:30 Зарипов (Кэмпфер, Сафонов). В равенстве2:6 — 38:18 Кагарлицкий (Галимов, Кэмпфер). В большинстве3:6 — 40:44 Шалапов (Волк, Михайлис). В равенствеОртио 00:00-40:00, Бойркин 40:00-60:00 — Билялов10:8 (4:4, 4:4, 2:0).



