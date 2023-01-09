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«Барыс» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

9 Января 2023, 18:46
«Барыс» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал шестую.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грант, Шевченко-Вей-Бракко; Сергиенко-Грэм, Луис-Борисевич-Михайлис; Мищенко-Григорьев, Асетов-Шестаков-Петухов; Данияр-Кайыржан, Максимов-Гурков-Шайхмедденов.

Первый период с минимальным счетом выиграли хозяева, во втором они забросили еще дважды, после чего Юлиуса Гудачека заменил Никита Бояркин, больше астанчане не пропускали, но и забить не смогли. 3:0 — россияне побеждают после вчерашнего разноса со счетом 1:5.

12 января «Барыс» дома примет московский ЦСКА.

«Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы:
1:0 — 05:29 Шэн (Сидляров, Гутик). В равенстве
2:0 — 36:05 Шулак (Горшков, Берлёв). В большинстве
3:0 — 38:28 Сидляров (Гутик, Шулак). В равенстве

Вратари: Хомченко — Гудачек 00:00-38:28, Бояркин 38:28-60:00
Штраф:6:14 (2:6, 2:4, 2:4)


Фото: sports.kz



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