«Барыс» признан лидером Восточной конференции

НУР-СУЛТАН. К АЗИНФОРМ – Континентальная хокккейная лига на последней неделе сезона признала «Барыс» лидером Восточной конференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КХЛ.

Опубликован индекс силы команд Восточной и Западной конференций.

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в этом сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам — лишь 12,5%. Таким образом, Индекс силы показывает, какие команды в находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Лидером Запада стал санкт-петербургский СКА, выигравший 12 матчей подряд.