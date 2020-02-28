«Барыс» признан лидером Восточной конференции
НУР-СУЛТАН. К АЗИНФОРМ – Континентальная хокккейная лига на последней неделе сезона признала «Барыс» лидером Восточной конференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КХЛ.
Опубликован индекс силы команд Восточной и Западной конференций.
Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в этом сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам — лишь 12,5%. Таким образом, Индекс силы показывает, какие команды в находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.
Лидером Запада стал санкт-петербургский СКА, выигравший 12 матчей подряд.
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