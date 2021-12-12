«Барыс» принимает «Нефтехимик»: где смотреть трансляцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» завершает домашнюю серию поединком с «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт казахстанского хоккейного клуба.

Чуть больше недели прошло с момента прошлой встречи этих соперников в Нижнекамске. Команда из столицы Казахстана в том матче отыгралась с 0:2 и положила начало своей победной серии.

А вот «Нефтехимик» имеет в пассиве шестиматчевую серию проигрышей. В прошлом туре команда Олега Леонтьева уступила в дерби Татарстана «Ак Барсу» - 2:5. Шайбы Дениса Вихарева и Рафаэля Бикмуллина никак не повлияли на исход поединка. Наставник нижнекамцев посетовал на обилие индивидуальных позиционных ошибок.

На сегодняшний день «Нефтехимик» имеет в своём активе 35 очков после 38 встреч, это десятый результат в турнирной таблице Востока. Лучший бомбардир команды Марат Хайруллин (27 очков, 15+12) набрал лишь один балл в последних шести поединках. В списке травмированных числятся защитники Кирилл Воробьёв и Алексей Пузанов.

«Барыс» в пятницу провалил начало игры с «Куньлунем», но далее отыгрался с 0:3 и одержал уверенную победу – 7:4. Дублем вновь отметился Якоб Лилья, ещё по разу отличились Егор Петухов, Роман Старченко (добрался до отметки в 20 очков за сезон), Линден Вей, Коди Куник и Мэттью Фрэттин (миновал рубеж в 150 очков в КХЛ). Наставник хозяев остался доволен результатом, однако отметил, что такая игра больше нравится зрителям, а не тренерам.

Команда Юрия Михайлиса после этого успеха вернулась в зону плей-офф на Востоке. «Барыс» сейчас занимает восьмую строчку (38 баллов после 38 игр), а борьба за плей-офф разгорается с новой силой. Лучшим бомбардиром команды по-прежнему является Никита Михайлис (38 очков, 15+23). Эрик Мартинссон выведен из списка травмированных и приступил к занятиям в общей группе.

Начало матча на «Барыс-Арене» в 17:00 по столичному времени.

Начало студии прямого эфира Барыс LIVE с Динарой Байкадамовой и Жигером Азбергеновым в 16:20 по столичному времени.

Прямая трансляция на каналах Qazsport и KHL, а также на сайте ХК «Барсыс» и в официальном мобильном приложении.

На матчи допускаются только лица, имеющие «зеленый» статус.