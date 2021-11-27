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«Барыс» примет «Витязь» в матче КХЛ
27 Ноября 2021 09:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 ноября в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Витязь». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Прямая трансляция начнется в 17:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
После 32 сыгранных матчей «Барыс» с 30 очками идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» за 32 игры набрал 26 очков и занимает последнее, двенадцатое место, на Западе. В последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил нижегородское «Торпедо» (4:2), а «Витязь» в гостях по буллитам одолел уфимский «Салават Юлаев» (3:2).
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