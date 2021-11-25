Новости
«Барыс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо»
25 Ноября 2021 11:49
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет нижегородское «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеСекрет своей мотивации раскрыл Геннадий Головкин Жанибек Алимханулы сделал заявление о чемпионском бое и дальнейших планах Геннадий Головкин рассказал о своих планах после завершения карьеры боксера
Прямая трансляция матча «Барыс» — «Торпедо» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
После 31 сыгранного матча «Барыс» имеет в активе 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» идет на 8-м месте в Западной конференции, у него 34 очка в 31 матче. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил по буллитам минское «Динамо» (3:2), а «Торпедо» в гостях выиграло у уфимского «Салавата Юлаева» (1:0).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Головкин анонсировал грандиозный бой в 2022 году
- Секрет своей мотивации раскрыл Геннадий Головкин
- Геннадий Головкин рассказал о своих планах после завершения карьеры боксера
- Казахстанские теннисисты сразятся с узбекистанскими за выход в финал первенства Азии
- Жанибек Алимханулы сделал заявление о чемпионском бое и дальнейших планах
- Где смотреть матч Лиги конференций «Кайрат» - «Базель»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047