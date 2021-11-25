«Барыс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет нижегородское «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Торпедо» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 31 сыгранного матча «Барыс» имеет в активе 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» идет на 8-м месте в Западной конференции, у него 34 очка в 31 матче. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил по буллитам минское «Динамо» (3:2), а «Торпедо» в гостях выиграло у уфимского «Салавата Юлаева» (1:0).



