«Барыс» примет на своем льду екатеринбургский «Автомобилист»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет екатеринбургский «Автомобилист». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке .

Встреча состоится на стадионе «Барыс Арена» в Нур-Султане без зрителей.

Команды уже дважды играли между собой в нынешнем сезоне и обменялись победами со счетом 3:2.



Отметим, что «Барыс» на данный момент идет на шестой строчке Восточной конференции лиги с 60 очками в активе, а «Автомобилист» расположился на седьмой с 59 баллами.