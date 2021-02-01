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    11:07, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    «Барыс» примет на своем льду екатеринбургский «Автомобилист»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет екатеринбургский «Автомобилист». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке .

    Встреча состоится на стадионе «Барыс Арена» в Нур-Султане без зрителей.

    Команды уже дважды играли между собой в нынешнем сезоне и обменялись победами со счетом 3:2.

    Отметим, что «Барыс» на данный момент идет на шестой строчке Восточной конференции лиги с 60 очками в активе, а «Автомобилист» расположился на седьмой с 59 баллами.





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