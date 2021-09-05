НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором поединке нового сезона «Барыс» примет на домашнем льду магнитогорский «Металлург». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на hcbarys.kz.

Команда Ильи Воробьёва стартовала в чемпионате с уверенной выездной победы над «Автомобилистом» — 6:2. Дублем отметился новобранец команды Денис Зернов, который пополнил состав «Металлурга» буквально на днях. Ещё по шайбе на свой счёт записали Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов, Филипп Майе и Линус Хульстрём. Вратарь Василий Кошечкин отразил 24 броска.

Наставник магнитогорцев Илья Воробьёв остался доволен действиями своих подопечных, но только на протяжении 50 минут из 60, а также отказался ставить команде оценки за подготовительный сезон.

По состоянию на 4 сентября в списке травмированных «Металлурга» числился нападающий Богдан Потехин.

«Барыс» в первом матче сезона уступил дома «Салавату Юлаеву» — 1:5. Автором первой и пока единственной шайбы в составе коллектива из Нур-Султана стал Якоб Лилья. В казахстанской команде в этот день дебютировали на уровне КХЛ сразу семь игроков, в число которых вошли молодые нападающий Ансар Шайхмедденов и Алдияр Нурлан. Голкипер Никита Бояркин в своём первом матче в Лиге отразил 23 броска. Роман Старченко добрался до феноменальной отметки в 700 матчей в КХЛ.

Стоит отметить, что «Барыс» создал немало моментов, однако их реализация оставляла желать лучшего. Именно это и выделил на пресс-конференции главный тренер Юрий Михайлис как одну из причин поражения. Также специалист посетовал на большое количество удалений.

В регулярном чемпионате прошлого сезона «Барыс» и «Металлург» встречались четыре раза, три поединка остались за магнитогорским коллективом. Также команды сошлись в первом раунде плей-офф, по итогам которого дальше прошёл «Металлург».

Начало матча на «Барыс-Арене» в 17:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Qazsport» и «KHL».





