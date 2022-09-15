«Барыс» примет «Авангард» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет омский «Авангард», передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» - «Авангард» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После пяти сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе лишь три очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» пока набрал всего одно очко и идет на 10-м месте. В предыдущем матче «Барыс» одержал первую победу в сезоне-2022/23 КХЛ, обыграв дома челябинский «Трактор» (3:1). «Авангард» в гостях проиграл по буллитам новосибирской «Сибири» (2:3).