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    19:25, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» прервал серию поражений в КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома сыграл против новосибирской «Сибири». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Михайлис-Волк-Лилья; Альсинг-Мартинссон, Старченко-Куник-Фрэттин; Шалапов-Данияр, Савицкий-Берглунд-Шестаков; Асетов-Гурков-Петухов, Шайхмедденов-Мусоров.


    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Даррен Диц, но еще до перерыва его выровнял Виктор Комаров. В заключительной двадцатиминутке ничего не решилось, действо перешло в овертайм, а там отличился Якоб Лилья. 2:1 — сильнее казахстанцы.
    27 сентября «Барыс» дома примет екатеринбургский «Автомобилист».
    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Шайбы:
    1:0 — 20:36 Диц (Старченко, Волк). В большинстве
    1:1 — 33:43 Комаров (Сетдиков, Кручинин). В равенстве
    Вратари: Ортио — Сятери
    Штраф: 4:8 (4:4, 0:0, 0:4, 0:2).

    Фото: www.hcbarys.kz


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