«Барыс» прервал серию из четырех подряд поражений в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл против владивостокского «Адмирала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Шутов) — Мартинссон-Диц, Старченко-Берглунд-Савицкий; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Гурков-Шестаков-Петухов; Данияр-Бекетаев, Шайхмедденов-Кайыржан.

Гости шли на серии из четырех поражений, им нужна была победа и они ее добились. В первом периоде отметился Дмитрий Гурков, во втором Якоб Берглунд и Даррен Диц. К заключительной двадцатиминутке команды подошли с перевесом гостей в три шайбы, Джош Кестнер разрыв сократил почти сразу после ее старта, но на большее хозяев не хватило, а в составе их соперника отличился Динмухамед Кайыржан. 4:1 — сильнее казахстанский клуб.

30 октября «Барыс» на выезде сыграет против хабаровского «Амура».

«Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)



Шайбы:

0:1 — 11:51 Гурков (Петухов). В меньшинстве

0:2 — 29:09 Берглунд (Альсинг). В большинстве

0:3 — 32:37 Диц (Старченко, Михайлис). В большинстве

1:3 — 41:08 Кестнер (Хамидуллин, Ушенин). В равенстве

1:4 — 54:01 Кайыржан (Берглунд, Мартинссон). В равенстве



Вратари: Серебряков — Ортио

Штраф: 21:13 (2:6, 10:2, 9:7)