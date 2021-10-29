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    18:21, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» прервал серию из четырех подряд поражений в КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл против владивостокского «Адмирала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Шутов) — Мартинссон-Диц, Старченко-Берглунд-Савицкий; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Гурков-Шестаков-Петухов; Данияр-Бекетаев, Шайхмедденов-Кайыржан.

    Гости шли на серии из четырех поражений, им нужна была победа и они ее добились. В первом периоде отметился Дмитрий Гурков, во втором Якоб Берглунд и Даррен Диц. К заключительной двадцатиминутке команды подошли с перевесом гостей в три шайбы, Джош Кестнер разрыв сократил почти сразу после ее старта, но на большее хозяев не хватило, а в составе их соперника отличился Динмухамед Кайыржан. 4:1 — сильнее казахстанский клуб.

    30 октября «Барыс» на выезде сыграет против хабаровского «Амура».

    «Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)


    Шайбы:
    0:1 — 11:51 Гурков (Петухов). В меньшинстве

    0:2 — 29:09 Берглунд (Альсинг). В большинстве

    0:3 — 32:37 Диц (Старченко, Михайлис). В большинстве

    1:3 — 41:08 Кестнер (Хамидуллин, Ушенин). В равенстве

    1:4 — 54:01 Кайыржан (Берглунд, Мартинссон). В равенстве


    Вратари: Серебряков — Ортио

    Штраф: 21:13 (2:6, 10:2, 9:7)

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    Спорт Хоккей Барыс Главная
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