«Барыс» прервал 18-матчевую победную серию команды Доуса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» нанес первое поражение лидирующему в лиге «Автомобилисту», который еще ни разу не проигрывал со старта сезона, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Хозяева подошли к игре с «Барысом» с фантастической для клуба из Екатеринбурга победной серией из 18 матчей. Команда Найджела Доуса до сегодняшней встречи еще ни разу не теряла очков и готова была сделать все, чтобы побить прошлогоднее достижение СКА - 20 побед подряд. Разумеется, астанчане были с этим в корне не согласны и после двух периодов «барсы» вели со счетом - 0:2. В каждом из периодов отличился Патрис Кормье, которому дважды ассистировал Роман Старченко.

Отметим, что ворота гостей в этой встрече защищал не Хенрик Карлссон, а Доминик Граховина. Хоккеисты «Авто» уже успели приучить своих болельщиков, что в заключительном отрезке они способны прибавить. Однако «Барыс» позволил хозяевам отыграть лишь одну шайбу и сумел довести дело до итоговой победы. Таким образом, казахстанский клуб стал первым обидчиком «Автомобилиста» в этом сезоне, прервав 18-матчевую победную серию лидера КХЛ. В единственном голе екатеринбуржцев ассист на свой счет записал экс-лидер атак астанчан Найджел Доус.

Автомобилист (Екатеринбург) - Барыс (Астана) 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

0:1 - Кормье (Диц, Старченко) - 14:43

0:2 - Кормье (Петерссон, Старченко) - 25:48 ГБ

1:2 - Паре (Доус) - 44:29 ГБ

Вратари: Коварж - Граховина