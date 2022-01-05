«Барыс» представил анонс домашнего матча КХЛ против «Металлурга»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй домашний поединок 2022 года в КХЛ «Барыс» проведёт против «Металлурга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Металлург» начал год эмоциональной выездной победой в овертайме над «Салаватом Юлаевым» — 4:3. При этом уфимцы по ходу встречи отыгрались со счёта 0:3 и ушли от поражения в основное время за 13 секунд до финальной сирены. И всё же дополнительная пятиминутка осталась за гостями, победу которым принесли точные броски Андрея Чибисова, Никиты Коростелёва (дубль) и лучшего бомбардира команды Филипа Майе. Канадский форвард имеет на своём счету 37 (15+22) баллов. Голкипер Юхо Олкинуора отразил 22 броска в створ.

Коллектив Ильи Воробьёва является лидером регулярного чемпионата КХЛ и самой результативной командой Лиги. Сейчас в активе магнитогорцев 68 баллов после 45 матчей и 156 заброшенных шайб. Стоит отметить, что «Металлург» уже фактически оформил выход в плей-офф Восточной конференции. В списке травмированных находятся защитники Григорий Дронов и Михаил Пашнин.

«Барыс» в первом поединке 2022 года разгромил дома рижское «Динамо» — 7:1. По два раза отличились Роман Старченко и самый результативный игрок команды Никита Михайлис (43 балла, 18+25). По точному броску сделали Антон Сагадеев, Якоб Берглунд и Роман Савченко. Кёртис Волк вторым в составе нашей команды добрался до отметки в 40 очков за сезон, Джо Морроу заработал десятый балл за результативность. Якоб Лилья сделал десятую передачу в текущем чемпионате. Йони Ортио записал в свой актив 18 спасений.

Коллектив из Нур-Султана сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице Востока. Подопечные Юрия Михайлиса заработали 44 балла в 45 встречах. Команде по-прежнему не может помочь нападающий Коди Куник, он находится в лазарете.

В этом сезоне «Металлург» и «Барыс» уже сыграли по разу в Нур-Султане и Магнитогорске. В обоих поединках победу с минимальным преимуществом одержал российский коллектив (2:1, 4:3).

Начало матча на «Барыс-Арене» в 19:30 по столичному времени. Для болельщиков запланирована праздничная программа в фойе.

Начало студии прямого эфира «Барыс LIVE» с Динарой Байкадамовой и Жигером Азбергеновым в 18:50 по столичному времени. Прямая трансляция на канале «Qazsport».