«Барыс» потерял позицию в таблице КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» на своем льду уступил «Амуру». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Игра в Ярославле завершилась победой хабаровчан в серии буллитов (4:3), причем хозяева вели по ходу матча со счетом 3:0. У «Локомотива» дублем отметился Егор Коршков, шайбу забросил Артур Каюмов. В составе гостей отличились Михал Йордан, Александр Кузнецов, Иван Николишин и Владимир Галузин, ставший автором победного буллита.

«Локомотив» с 31 баллом занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» набирает 25 очков и поднимается на девятую строчку Востока, обойдя казахстанский «Барыс», который с 24 баллами теперь идет десятым.



