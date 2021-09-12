«Барыс» потерпел третье поражение на старте КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл против московского «Спартака», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выпустил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Шалапов-Диц, Томас-Куник-Фрэттин; Альсинг-Мартинссон, Михайлис-Волк-Лилья; Данияр-Орехов, Старченко-Шестаков-Савицкий; Асетов-Гурков — Петухов, Шайхмедденов-Мусоров.

Первый период остался за гостями, они были намного активнее в атаке и повели в счете благодаря шайбе Александра Никишина. Во второй части игры Александр Хохлачёв увеличил разрыв, но его почти сразу сократил Аркадий Шестаков, а затем свое слово сказал Алексей Локтионов. В заключительной двадцатиминутке казахстанский клуб ничего изменить не смог. 4:1 — сильнее россияне, а астанчане терпят третье поражение в четырех домашних играх на старте нового сезона

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде 14 сентября против московского ЦСКА.

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Спартак» (Москва, Россия) 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 15:11 Никишин (Вишневский, Кугрышев). В равенстве

0:2 — 31:22 Хохлачёв (Никишин). В равенстве

1:2 — 32:42 Шестаков (Михайлис, Орехов). В равенстве

1:3 — 34:07 Локтионов (Кугрышев, Хохлачёв). В равенстве

1:4 — 54:00 Петтерссон (Лехтеря, Широков). В равенстве

Вратари: Ортио — Красиков

Штраф: 2:2 (0:0, 0:0, 2:2).