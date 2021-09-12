РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:22, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» потерпел третье поражение на старте КХЛ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл против московского «Спартака», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выпустил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Шалапов-Диц, Томас-Куник-Фрэттин; Альсинг-Мартинссон, Михайлис-Волк-Лилья; Данияр-Орехов, Старченко-Шестаков-Савицкий; Асетов-Гурков — Петухов, Шайхмедденов-Мусоров.

    Первый период остался за гостями, они были намного активнее в атаке и повели в счете благодаря шайбе Александра Никишина. Во второй части игры Александр Хохлачёв увеличил разрыв, но его почти сразу сократил Аркадий Шестаков, а затем свое слово сказал Алексей Локтионов. В заключительной двадцатиминутке казахстанский клуб ничего изменить не смог. 4:1 — сильнее россияне, а астанчане терпят третье поражение в четырех домашних играх на старте нового сезона

    Следующий матч «Барыс» проведет на выезде 14 сентября против московского ЦСКА.

    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Спартак» (Москва, Россия) 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

    Шайбы:

    0:1 — 15:11 Никишин (Вишневский, Кугрышев). В равенстве

    0:2 — 31:22 Хохлачёв (Никишин). В равенстве

    1:2 — 32:42 Шестаков (Михайлис, Орехов). В равенстве

    1:3 — 34:07 Локтионов (Кугрышев, Хохлачёв). В равенстве

    1:4 — 54:00 Петтерссон (Лехтеря, Широков). В равенстве

    Вратари: Ортио — Красиков

    Штраф: 2:2 (0:0, 0:0, 2:2).


    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!