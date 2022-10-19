«Барыс» после трех побед подряд стал лидером в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» стал лидером своего дивизиона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент «Барыс» занимает первое место в дивизионе Чернышева, имея в активе 23 очка. Столько же у уфимского «Салавата Юлаева», но он уступает по дополнительным показателям. На третьем месте идет новосибирская «Сибирь» — у нее 22 очка.

«Барыс» выиграл три подряд матча в КХЛ: казахстанский клуб в домашней серии обыграл «Адмирал» из Владивостока (3:1), хабаровский «Амур» (5:1) и нижегородское «Торпедо» (4:1).

21 октября «Барыс» проведет заключительный матч этой домашней серии — против магнитогорского «Металлурга».

















Фото: sports.kz