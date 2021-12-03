Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:51
«Барыс» после провала с «Динамо» ухудшил свои позиции в борьбе за плей-офф КХЛ
3 Декабря 2021 04:28
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по теме«Барыс» проиграл домашний матч КХЛ Этап Кубка мира по фристайл-акробатике: Жанбота Алдабергенова вышла в финал В Нур-Султане стартует чемпионат РК по классическим шахматам в очном формате
Конкуренты казахстанского «Барыса» за место в плей-офф КХЛ «Амур» и «Автомобилист» одержали свои очередные победы, увеличив отрыв от астанчан. Екатеринбуржцы сумели одолеть «Спартак» со счетом 3:1, а хабаровские «тигры» всухую разобрались с «Трактором» - 2:0.
Таким образом «шоферы» (восьмое место) оторвались от «Барыса» на пять очков, а «Амур» (девятое место) - на три балла.
Напомним, что астанчане дома проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:4 и с 30-ю очками идут на десятом месте Востока КХЛ.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Жанбота Алдабергенова завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-акробатике
- Участники сверхмарафона «Нур-Султан-Уральск» побывали в Актобе
- «Барыс» проиграл домашний матч КХЛ
- Этап Кубка мира по фристайл-акробатике: Жанбота Алдабергенова вышла в финал
- В Нур-Султане стартует чемпионат РК по классическим шахматам в очном формате
- Акмолинский паралыжник стал чемпионом Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн