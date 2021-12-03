«Барыс» после провала с «Динамо» ухудшил свои позиции в борьбе за плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Конкуренты казахстанского «Барыса» за место в плей-офф КХЛ «Амур» и «Автомобилист» одержали свои очередные победы, увеличив отрыв от астанчан. Екатеринбуржцы сумели одолеть «Спартак» со счетом 3:1, а хабаровские «тигры» всухую разобрались с «Трактором» - 2:0.

Таким образом «шоферы» (восьмое место) оторвались от «Барыса» на пять очков, а «Амур» (девятое место) - на три балла.

Напомним, что астанчане дома проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:4 и с 30-ю очками идут на десятом месте Востока КХЛ.





