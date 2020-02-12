«Барыс» после победы над «Автомобилистом» вырвался в лидеры КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» после гостевой победы над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 4:2 в рамках регулярного чемпионата вышел в единоличные лидеры Континентальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб в большинстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче с «Автомобилистом» хоккеисты «Барыса» реализовали два численных преимущества, забросив свои 41-ю и 42-ю шайбу в большинстве. Это позволило казахстанскому клубу оторваться от финского «Йокерита», московского «Динамо» и московского «Спартака», забросивших по 40 шайб в большинстве, и выйти на единоличное первое место в КХЛ.

Напомним, свой следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля на выезде против московского ЦСКА.

Фото: prosports.kz



