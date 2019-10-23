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вчера 14:30
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«Барыс» после четвертого овертайма подряд победил по буллитам минское «Динамо»
МИНСК. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в Минске провел матч Континентальной хоккейной лиги с «Динамо», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Противостояние ожидалось упорным, так и получилось. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором забросил Франсис Паре, но до его окончания Егор Петухов уравнял шансы на успех.
Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, но там ничего не произошло, и игра перешла в овертайм, четвертый подряд для казахстанского клуба. В дополнительное время ничего не изменилось, а в серии буллитов сильнее оказались гости. 2:1 — победа астанчан.
24 октября «Барыс» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».
«Динамо» (Минск, Беларусь) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 33:39 Паре (Шор, Принс). В равенстве 1:1 — 39:54 Петухов (Блэкер, Старченко). В большинстве 1:2 — 65:00 Диц. Буллит
Вратари: Энрот — Паскуале Штраф: 8:26 (0:2, 6:24, 2:0, 0:0).Фото: Sports.kz
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