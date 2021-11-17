«Барыс» пока не попадает в зону плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После 28 сыгранных матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» пока не попадает в зону плей-офф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

С 24 очками казахстанский клуб занимает лишь десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Отставание от идущего на восьмом месте хабаровского «Амура» составляет три очка. Между ними, на девятой строчке, расположился нижнекамский «Нефтехимик» — у него 26 очков.

Добавим, что «Барыс» потерпел три поражения подряд в «регулярке»: он уступил «Йокериту» (1:4), «Трактору» (4:5 в овертайме) и «Сочи» (2:5). Свой следующий матч «Барыс» проведет 18 ноября против «Спартака».



