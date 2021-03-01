«Барыс» подвел итоги выступления в регулярном чемпионате КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ХК «Барыс» подвели итоги выступления команды в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2020-21 годов, передает МИА «Казинформ».

«В 60 матчах регулярного чемпионата «Барыс» выиграл 31 поединок (20 в основное время, 8 в овертайме и 3 по буллитам). Это позволило набрать 69 баллов и занять шестое место в Восточной конференции КХЛ. Стоит отметить, что среди всех команд Лиги только минское «Динамо» выиграло больше встреч в овертаймах – 10. Игроки «Барыса» организовали 147 результативных атак (2,45 шайб в среднем за игру) – это восьмой показатель в конференции. В активе самой забивной команды Лиги – «Динамо» из Москвы 195 заброшенных шайб. По игре в обороне команда Юрия Михайлиса также занимает восьмое место на Востоке – 157 шайб в пассиве (2,62 в среднем). Лидирует по этому показателю обладатель Кубка Континента ЦСКА из Москвы (пропущена 121 шайба). Пять раз в сезоне «Барыс» ушёл со льда без пропущенных шайб», - рассказали в пресс-службе «Барыса».

Лучшим бомбардиром «Барыса» по итогам регулярного чемпионата стал Даррен Диц, на счету которого 37 (17+20) очков. На финише «гладкого» первенства капитан набрал 5 баллов в последних пяти матчах. Даррен стал лучшим в списке защитников-снайперов КХЛ. В его активе наибольшее количество победных шайб среди всех игроков «Барыса» (5) и наибольшее количество блокированных бросков (63). К тому же 44-й номер - лидер команды по игровому времени. Диц проводил на льду в среднем по 23 минуты и 53 секунды – это второй показатель в Лиге.

Якоб Лилья, проводящий первый сезон в КХЛ, стал лучшим снайпером нашей команды. На его счету 20 заброшенных шайб, в двух матчах он оформлял дубли. Примечательно, что к плей-офф нападающий подошёл с серией без набранных баллов из восьми матчей подряд. Последний раз Лилья забивал 1 февраля в домашнем поединке с «Автомобилистом».

Лучший ассистент команды – Линус Виделль, который раздал 27 результативных передач. Шесть раз в сезоне нападающий набирал 2 балла и больше.

Самый полезный игрок коллектива из Нур-Султана – защитник Джесси Блэкер. Он завершил регулярный чемпионат с показателем (+11). Стоит отметить, что все 3 шайбы, заброшенные 9-м номером, стали для команды победными.

Хенрик Карлссон выиграл по ходу регулярного чемпионата 16 матчей, 3 из них вратарь отыграл на ноль. В среднем он пропускал 2,29 шайб за игру при 92,7% отражённых бросков. В активе Карлссона числится одна результативная передача

Никита Михайлис, который переписал личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ, является лидером команды по количеству шайб в большинстве. Благодаря его точным броскам «Барыс» 7 раз реализовал лишнего. 3 его шайбы стали победными.

Настоящим открытием сезона можно считать Кирилла Панюкова. Воспитанник столичного хоккея ближе к середине регулярки застолбил за собой место в первом звене атаки и набрал, в итоге, пока рекордные для себя 16 (8+8) очков. Кирилл дважды отличился в большинстве, одна из его шайб принесла «Барысу» победу.

Напомним, вчера «Барыс» на выезде провел заключительный матч «регулярки» КХЛ в Омске, где проиграл местному «Авангарду» со счетом 5:2.

В первом раунде плей-офф «Барысу» предстоит встретиться с магнитогорским «Металлургом». Игры пройдут на выезде 2, 4 марта и дома 6, 8 марта.



