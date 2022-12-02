«Барыс» подвел итоги выступления в КХЛ в ноябре

2 Декабря 2022, 12:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба астанинского «Барыса» подвела итоги выступления команды в Континентальной хоккейной лиге в ноябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За три месяца регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» сыграл 37 матчей и имеет на своем счету 33 балла. На момент публикации этот результат, с учетом 13 побед в основное время, позволяет казахстанскому коллективу замыкать восьмерку лучших команд Восточной конференции.

На сегодняшний день «Барыс» занимает восьмое место по результативности на Востоке. Астанчане создали 79 результативных атак (2,14 гола в среднем за игру). В пассиве 104 пропущенные шайбы, это лишь 10 место по надежности игры в обороне в конференции.

Самые крупные победы нашей команды состоялись 21 и 30 ноября. В Астане и Челябинске «Барыс» переиграл «Салават Юлаев» и «Трактор» соответственно с одинаковым счетом 4:1.

Примечательно, что с таким же счетом подопечные Андрея Скабелки уступили дома «Адмиралу» и «Спартаку». Эти поражения стали для казахстанцев самыми крупными в минувшем месяце.

Линден Вей остается лучшим бомбардиром и снайпером «Барыса» в текущем сезоне. На счету капитана 13 заброшенных шайб и девять передач при самом большом среди нападающих среднем игровом времени (20 минут и 40 секунд).

Джесси Грэм с 16 передачами возглавляет рейтинг лучших ассистентов команды и по-прежнему остается самым результативным игроком обороны. Также 22-й номер «Барыса» является лидером астанчан по игровому времени (21 минута в среднем) и вместе с Иваном Мищенко делит первую строчку в рейтинге блокированных бросков (45).

Адиль Бекетаев в свой первый полноценный сезон в КХЛ уже забросил три шайбы и добрался до отметки в 10 очков. При этом защитник сборной Казахстана входит в топ-три своего коллектива по количеству силовых приемов (34).

Лидером по этому компоненту на сегодняшний день является Нельсон Ножье, который провел 36 успешных хитов. Помимо этого, 27-номер «Барыса» является самым «полезным» игроком в составе астанчан (+2).

Вратари казахстанцев имеют в статистике практически идентичные показатели. Юлиус Гудачек пропускает в среднем по 2,48 шайбы, отражая при этом 91,2 % бросков. В активе Никиты Бояркина 91,5 % спасений при 2,49 гола в пассиве в среднем за матч.