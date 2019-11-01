«Барыс» подписал контракт со шведским нападающим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о заключении контракта со шведским нападающим Линусом Виделлем. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Линус Виделль начинал карьеру в Швеции, в основном выступая за клуб «Сёдертелье».

В Континентальной хоккейной лиге шведский нападающий выступает с 2011-го года. В минувшем сезоне Виделль защищал цвета рижского «Динамо» – 48 (24+24) очков в 49 матчах при показателе полезности +7. Также швед выступал за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Трактор» и «Куньлунь».

Всего в КХЛ у 34-летнего нападающего 391 матч и 240 (86+154) очков.

Справка: Линус Виделль

Позиция: центр/крайний нападающий

Дата и место рождения: 5 мая 1985 года, Стокгольм, Швеция.

Хват: левый Первая команда: «Юргорден»

Рост и вес: 192 см, 99 кг.