«Барыс» подписал контракт с финским защитником
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о заключении контракта с финским защитником Атте Охтамаа. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Атте Охтамаа является титулованным финским хоккеистом: в его активе победа в Кубке Гагарина-2018, золото на чемпионате мира-2019 в составе сборной Финляндии. Кроме того, Охтамаа дважды становился серебряным призёром мировых первенств.
31-летний защитник провёл минувший сезон в составе клуба «Кярпят» в финской Лиге. Этот сезон Охтаама начинал в швейцарском «Лугано».
В КХЛ Атте провёл 264 матча за «Йокерит» и «Ак Барс» – 48 (13+35) очков при показателе полезности +27.
Справка Атте Охтамаа (Atte Ohtamaa)
Позиция: защитник
Дата и место рождения: 6 ноября 1987 года, Нивала, Финляндия.
Хват: левый
Первая команда: «Ковбойс» Рост и вес: 188 см, 92 кг.
Достижения: Двукратный чемпион Финляндии (2008, 2014), обладатель Кубка Гагарина (2018), чемпион мира (2019).
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