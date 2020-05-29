«Барыс» подписал финского голкипера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередным новичком «Барыса» стал финский вратарь Йони Ортио. Односторонний контракт с 29-летним голкипером подписан на 1 сезон – до 30 апреля 2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного хоккейного клуба.

Ранее Ортио уже выступал в КХЛ, в сезоне 2018/19 защищая цвета подмосковного «Витязя». Минувший сезон Йони Ортио провёл в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» – 29 матчей (кн 2,38, 91,7 %).

Ортио регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступления в НХЛ – в составе клуба «Калгари Флеймс» провёл 37 матчей с 2014 по 2016-й.

Йони Ортио (Joni Ortio) родился 16 апреля 1991 года в Турку, Финляндия.







