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    09:17, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» поднялся в КХЛ после победы над «Куньлунь Ред Стар»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» улучшил положение в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы в гостях по буллитам над пекинским «Куньлунь Ред Стар» (2:1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед этим матчем «Барыс» занимал восьмое место на Востоке, однако после победы поднялся на седьмое — у него 16 очков после 18 сыгранных матчей.

    Свой следующий матч «Барыс» проведет 17 октября на выезде — он сыграет с санкт-петербургским СКА, который идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Выездная серия «Барыса» закончился 19 октября матчем против минского «Динамо».





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