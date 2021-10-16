«Барыс» поднялся в КХЛ после победы над «Куньлунь Ред Стар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» улучшил положение в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы в гостях по буллитам над пекинским «Куньлунь Ред Стар» (2:1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед этим матчем «Барыс» занимал восьмое место на Востоке, однако после победы поднялся на седьмое — у него 16 очков после 18 сыгранных матчей.

Свой следующий матч «Барыс» проведет 17 октября на выезде — он сыграет с санкт-петербургским СКА, который идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Выездная серия «Барыса» закончился 19 октября матчем против минского «Динамо».









